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В Ірані під час протестів загинула людина

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 20:36
В Ірані під час протестів загинула людина
Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

В Ірані пройшли масові акції протесту проти нормування продажу бензину

В Ірані пройшли масові акції протесту проти нормування продажу бензину і підвищення цін на нього. Напередодні в місті Сирджан протестуючий був убитий, безліч людей отримали поранення, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що десятки мітингувальників намагалися підпалити бензоколонки і нафтопромисли, але були розігнані поліцією і бійцями Корпусу вартових ісламської революції.

У деяких містах акції пройшли мирно. У Тегерані автомобілісти блокували кілька вулиць, в інших містах відбулися демонстрації і мітинги біля урядових будівель.

Наголошується, що рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Так, володар державної бензинової карти може в місяць купити до 60 літрів бензину за ціною еквівалентної 12 евроцентам. Ті, хто має потребу в більшій кількості палива, змушені будуть платити від 24 до 30 центів за літр в залежності від якості бензину. Це майже в три рази вище, ніж сьогоднішні ціни.

Нагадаємо, уряд Ірану заявив, що буде використовувати будь-яку можливість для експорту своєї нафти, незважаючи на санкції США.

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