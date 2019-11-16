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В Иране во время протестов убит человек

Новости » Общество     16.11.2019 - 20:36
В Иране во время протестов убит человек
Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

В Иране прошли массовые акции протеста против нормирования продажи бензина

В Иране прошли массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышения цен на него. Накануне в городе Сирджан протестующий был убит, множество получили ранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что десятки митингующих пытались поджечь бензоколонки и нефтепромыслы, но были разогнаны полицией и бойцами Корпуса стражей исламской революции.

В некоторых городах акции прошли мирно. В Тегеране автомобилисты блокировали несколько улиц, в других городах состоялись демонстрации и митинги у правительственных зданий.

Отмечается, что решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Так, обладатель государственной бензиновой карты может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве топлива, вынуждены будут платить от 24 до 30 центов за литр в зависимости от качества бензина. Это почти в три раза выше, чем сегодняшние цены.

Напомним, правительство Ирана заявило, что будет использовать любую возможность для экспорта своей нефти, несмотря на санкции США.

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