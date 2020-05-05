В Ірані провели деномінацію та змінили назву валюти

Ілюстративне фото (mehrnews.com)

Іранські гроші відтепер будуть називатися "томан", а не "ріал"

Депутати парламенту Ірану прийняли валютний законопроект, який дозволяє деномінувати власну валюту та змінити її назву. Про це повідомляє Mehr News Agency.

Цей закон дозволяє прибрати чотири нулі на іранській валюті.

Іранські гроші відтепер будуть називатися "томан", а не "ріал". Відповідно до закону, 10 тисяч ріалів будуть дорівнюють вартості одного томану.

Іранський парламент також встановив перехідний період у два роки для імплементації закону та заміни грошей. Впродовж цього часу, ріали й томани будуть дійсними.

Зазначається, що деномінація й зміна назви іранської валюти обговорювалася 16 років.

Нагадаємо, у 2018 році президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про свій намір деномінувати національну валюту. Він анонсував появу нових купюр в 200 боліварів з портретом національного героя країни Франсиско де Міранди і в 500 боліварів із зображенням генерала Симона Болівара. Також до Венесуели мали повернутися монети.

Також РБК-Україна писало, що через дефіцит офіційної готівки в різних містах Венесуели з'явилися "міні-центральні банки", які випускали місцеві валюти.