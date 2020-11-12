В Ірані виявили урану в 12 разів більше допустимого, - МАГАТЕ

Запаси збагаченого урану в Ірані в 12 разів перевищують ліміт ядерної угоди. Всупереч угоді Тегеран розмістив під землею першу з трьох групу передових центрифуг для збагачення палива.

Про це йдеться у звіті, поширеному штаб-квартирою МАГАТЕ, передає DW.

У ньому, зокрема, вказується, що, за даними на 2 листопада, запаси ядерного палива в Ісламській республіці перевищують 2400 кг, в той час, як за угодою, підписаною Іраном у Відні у 2015 році, вони мають зберігатися на рівні 200 кг.

Крім того, у документі зазначається, що всупереч досягнутої угоди Іран розмістив під землею першу групу передових центрифуг для збагачення урану. При цьому експерти вказують, що палива в них поки не додали. З дипломатичних кіл просочилася інформація, що зараз йде монтаж другого з трьох груп таких центрифуг.

МАГАТЕ також заявило, що чекає від керівництва Ісламської республіки пояснень з приводу виявлення частинок урану у двох місцях, не позначених як місце зберігання ядерного палива.

Ядерна угода з Іраном, також відома як Спільний комплексний план дій (СКПД), була укладена у 2015 році між Тегераном і "шісткою" міжнародних переговірників - Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією.

Згідно з умовами угоди, окремий її учасник може відновити санкції ООН щодо Ірану в повному обсязі, якщо визнає, що умови угоди порушені.

Раніше Іран погодився допустити експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до об'єктів на своїй території.

Також РБК-Україна писало, що 5 січня Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання ядерної угоди 2015 року. зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження зі збагачення урану