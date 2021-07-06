В Ірані на нафтопроводі стався вибух: є постраждалі і загиблі

В Ірані вибухнув нафтопровід "Чешме-йе хош", розташований біля міста Дехлоран на півдні провінції Ілам. В результаті вибуху загинули три людини, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Mehr News .

"За останніми даними, кількість загиблих збільшилася до трьох, а поранених - до чотирьох", - йдеться в повідомленні агентства.

За його інформацією, всі загиблі і постраждалі - місцеві робітники з Дехлорана.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих і одного пораненого. Подробиць інциденту поки не надходило.

Інцидент стався в 20 км від міста Шуш на нафтопроводі "Чешме-йе хош". Нафтопровід перекачує паливо в місто Ахваз на південному заході Ірану.