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В Ірані на нафтопроводі стався вибух: є постраждалі і загиблі

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Тегеран, Вівторок 06 липня 2021 18:41
В Ірані на нафтопроводі стався вибух: є постраждалі і загиблі Фото: в Ірані вибухнув нафтопровід (twitter.com/game_of_stonks)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ірані вибухнув нафтопровід "Чешме-йе хош", розташований біля міста Дехлоран на півдні провінції Ілам. В результаті вибуху загинули три людини, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Mehr News.

"За останніми даними, кількість загиблих збільшилася до трьох, а поранених - до чотирьох", - йдеться в повідомленні агентства.

За його інформацією, всі загиблі і постраждалі - місцеві робітники з Дехлорана.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих і одного пораненого. Подробиць інциденту поки не надходило.

Інцидент стався в 20 км від міста Шуш на нафтопроводі "Чешме-йе хош". Нафтопровід перекачує паливо в місто Ахваз на південному заході Ірану.

Нагадаємо, 2 червня на Тегеранському НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Загорівся резервуар, в якому знаходиться понад 3 млн літрів бензину.

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