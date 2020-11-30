В Ірані назвали версію вбивства відомого вченого-ядерника

Учений-ядерник Мохсен Фахрізаде, якого називають керівником ядерної програми Ірану, був убитий зброї, яка керується дистанційно. Вбивство сталося вранці 27 листопада під Тегераном.

Про це повідомляє іранське новинне агентство Fars.

Вчений їхав на броньованому автомобілі, його супроводжували три машини зі служби його охорони. Одна з машин охорони рухалася попереду і відірвалася, щоб перевірити обставини. У цей момент в автомобіль Фахрізаде потрапили кілька куль і вчений вийшов з машини, подумавши, що машина з чимось зіткнулася або виникли проблеми з двигуном, передає агентство.

Після цього з машини Nissan, яка стояла в 150 м від автомобіля вченого, був відкритий вогонь з автоматичної стрілецької зброї, управління якою велося дистанційно.

За даними Fars, дві кулі потрапили в бік, і одна в спину Фахрізаде, в результаті чого був пошкоджений спинний мозок.

Вченого своїм тілом вкрив охоронець, в якого також попало декілька куль. Після цього Nissan вибухнув. На місці вбивства не було нікого, крім подружжя Фахрізаде і охорони. Власник Nissan, з якого велася стрілянина, покинув країну 29 жовтня.

Нагадаємо, 27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Передбачається, що він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

Крім того, військовий радник верховного лідера Ірану заявив, що вбивство Мохсена Фахрізаде може спровокувати конфронтацію між Іраном і його супротивниками перед відходом з посади президента США Дональда Трампа.

Додамо, що в Ірані вважають, що до вбивства вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде можуть бути причетні США та Ізраїль.