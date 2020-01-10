В Ірані зачищають місце падіння українського літака, - CNN

Фото: уламки українського літака (Shutterstock)

Очищення території відбувається без присутності інших акредитованих представників

З місця аварії українського літака в Ірані прибрали великі уламки. Про це повідомляє CNN з посиланням на слова очевидців.

За його словами, всі великі уламки від збитого літака прибрали з місця аварії біля Тегерану, що, на думку експертів, є вельми незвичайним кроком на такому ранньому етапі розслідування. Місце очищають без присутності інших акредитованих представників.

За словами очевидця, іранська поліція і збройні сили розганяють людей, які знаходяться на території. Крім того, очевидець сказав CNN, що в четвер поблизу не було ні поліцейських, ні офіцерів безпеки.

Вони сказали, що ситуація в середу, коли літак зазнав аварії, була більш контрольованою, оскільки місце було оточено, а поліція залишалася на місці протягом декількох годин після інциденту.

Нагадаємо, офіційний представник влади Ірану заявив, що розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані може зайняти від одного до двох років. За його словами, розслідування авіакатастрофи в Ірані може зайняти до двох років. Він також зазначив, що розшифровка чорних ящиків триватиме один-два місяці, і Тегеран волів би самостійно проводити розшифровку.