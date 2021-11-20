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В Ірані фермери вийшли на протести через нестачу води

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Іран, Субота 20 листопада 2021 02:11
В Ірані фермери вийшли на протести через нестачу води Фото: люди вийшли на протести в Ірані через брак води (twitter.com/Saman15216939)
Автор: Наталья Скороход

У центрі Ірану в місті Ісфахан сотні тисяч фермерів і їх прихильників вийшли на протести. Люди протестують через нестачу води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Натовпи зібралися у висохлому руслі річки Заянде, де протестуючі фермери побудували наметове містечко. Цей протест через посуху не перший в регіоні. Фермери в провінції Ісфахан протягом багатьох років протестували проти використання води з річки Заянде-Руд для постачання інших районів.

Міністр енергетики Ірану Алі Акбар Мехрабіан вибачився перед людьми й висловив надію, що ситуація з водою може змінитися.

"Я приношу свої вибачення всім нашим дорогим фермерам, і мені соромно за те, що я не можу забезпечити водою, необхідною для їх врожаю. Я сподіваюся, що з Божою допомогою ми зможемо подолати ці недоліки в найближчі кілька місяців", - заявив він.

Зазначається, що Іран переживає найгіршу посуху за останні 50 років.

Нагадаємо, що у південній Каліфорнії люди також страждають через посуху. Влада просить людей використовувати менше води.

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