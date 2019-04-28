В Ірані допустили вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Іранська влада думає про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Про це повідомив міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф, зраджують агентство Mehr і іранська редакція Radio Free Europe - Radio Farda.

"У Ісламської Республіки є безліч виборів, і влада країни вивчають їх, і те, що ви сказали, вихід з ДНЯЗ - один з них", - відповів Заріф на питання, чи розглядає Іран вихід з цієї угоди.

Як відомо, договір був підготовлений експертами ООН і вступив у березні 1970 року. В цілому учасниками договору є 190 держав. Поза договору залишаються Індія, Пакистан, Ізраїль. Також у 2003 році вийшла з угоди Північна Корея.

Нагадаємо, раніше в список санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб та організацій 14.