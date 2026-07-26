Иран обвинил Украину в ударе по судну в Каспийском море, есть погибший

Что заявляет Иран

По данным МИД Ирана, атака произошла рано утром в субботу - на борту судна раздался взрыв, унесший жизни одного моряка и ранившего еще одного.

Тегеран назвал атаку "актом агрессии" и нарушением статьи 2(4) Устава ООН, заявив, что она может еще больше разжечь и расширить войну России против Украины. МИД вызвал поверенного по делам Украины в Тегеране для передачи протеста из-за "вражеской и преступной" атаки.

Иранское ведомство заявило, что не будет сомневаться защищать свои национальные интересы и безопасность, а ответственность за последствия так называемого "авантюризма" украинского руководства будет возлагать на Киев и его союзников. Иран также призвал Совет Безопасности ООН, европейские страны и всех членов ООН привлечь руководство Украины к ответственности.

Что заявил Зеленский

Ранее в тот же день президент Зеленский сообщил, что Украина достигла "очень весомых результатов" благодаря дальнобойным ударам в Каспийском море - в частности, по "судам, которые использовали для перевозки военных грузов, связанных с Ираном, а также по военному кораблю". Конкретно об иранском коммерческом судне, упомянутом Тегераном, он не сообщал.

Связь России с Ираном

Зеленский также заявил, что с начала июля Украина фиксирует активное российское спутниковое наблюдение за государствами Персидского залива и расположенными там военными объектами США, изображение из которого впоследствии появляется в Иране.

"В то же время прослеживается четкая взаимосвязь между спутниковыми снимками этих объектов со стороны России и иранскими ударами - и до атак, в ходе подготовки к ним, и после - для оценки нанесенного ущерба", - написал он в X.

По его словам, только 19-20 июля российское спутниковое наблюдение охватило четыре авиабазы: две в Бахрейне, одну в Иордании и одну в Кувейте.