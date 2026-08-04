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Иран снизил требования по Ормузу, США ждут соглашение сегодня-завтра

15:44 04.08.2026 Вт
2 мин
Ключевым вопросом является судоходство в Ормузском проливе
aimg Елена Бджола
Фото: Ормузская протока (Getty Images)

США и Иран находятся в шаге от мирной договоренности, если согласуют контроль в Ормузе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента в интервью СNBC.

США ожидают соглашения с Ираном

Бессент отметил, что США и Иран ведут переговоры. Речь идет о возвращении прохода коммерческих кораблей по Ормузскому проливу.

"Мы ведем переговоры с иранцами. Есть вероятность, что мы можем достичь соглашения сегодня или завтра об открытии пролива и движении к более нормализованной позиции в этом конфликте", - говорит Бессент.

Министр финансов заявил, что соглашение позволит свободу передвижения в проливе при получении ответа - будет ли Ирану разрешено взимать плату за проход суден.

"Хотя ситуация там все еще немного рискована в последние несколько дней, мы видели, как достаточно много судов выходят даже сейчас", - сообщил он.

Цены на нефть

Фьючерсы на сырую нефть в США упали примерно на 4% от цены ниже 77 долларов за баррель после уточнений министра. Бессент сказал, что ожидает дальнейшего падения цен после открытия Ормузского пролива.

"Там сотни, если не тысячи (судов - ред.), которые стоят и ждут", - сказал он.

Иран снизил требования по Ормузу

Иран хочет контролировать входящее судоходство через Ормузский пролив и иметь возможность контролировать исходящий трафик. Относительно последнего - с возможностью вмешиваться по необходимости, согласно временному плану от Омана.

Об этом сообщил высокопоставленный иранский источник агентству Reuters.

Исходящий маршрут будет проходить между Ираном и Оманом. А разрешение на выезд будет предоставлено через Оман после сообщения Ирана, уточнил источник.

"Тегеран вряд ли изменит свою позицию", - добавил источник. И отметил, что Иран уже продемонстрировал гибкость и не требует полного контроля над движением в обеих направлениях в проливе.

Ранее РБК-Украина писало, что 4 августа цены на нефть в очередной раз подскочили. Ведь возможность дипломатического урегулирования между США и Ираном по-прежнему под вопросом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном быстро продвигаются. Обсуждается полное возобновление судоходства в Ормузском проливе уже 4 августа.

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