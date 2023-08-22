Иран значительно усовершенствовал дрон Mohajer

Утверждается, что, беспилотник имеет дальность действия 2000 км и может летать до 24 часов. Его полезная нагрузка может достигать 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность дрона Mohajer-6. Дрон может летать с максимальной скоростью 210 км/ч и нести различные виды боеприпасов и бомб.Он также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и сбора разведывательной информации.

"Mohajer" на фарси означает "иммигрант" и представляет собой линейку дронов, производимую Исламской Республикой с 1985 года.

Mohajer-10 напоминает американский дрон MQ-9 Reaper. Как сообщает Bloomberg, Иран в прошлом захватывал американские дроны или их части, но нет никаких доказательств того, что он захватил Reaper компании General Atomics, который используется ВВС США и союзными американскими странами в качестве дрона "охотника-убийцы", который может действовать находиться на большой высоте в течение долгих часов и следовать за целью перед атакой.

В декабре 2011 года Иран захватил дрон RQ-170 Sentinel, которым управляло ЦРУ для наблюдения за иранскими ядерными объектами, после того, как он вошел в иранское воздушное пространство из соседнего Афганистана. Позже Иран перепроектировал дрон, чтобы создать свои собственные варианты.

В 2019 году Иран сбил дрон RQ-4A Global Hawk ВМС США в Ормузском проливе на фоне высокой напряженности из-за провала ядерной сделки с мировыми державами.

Иранские дроны на войне России с Украиной

Россия широко использует иранские дроны для атак по гражданской инфраструктуре Украины. Сегодня считается, что Иран предоставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, и этот запас Россия уже почти полностью исчерпала.

Однако Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может оказать значительное влияние на войну в Украине.

Новый завод обеспечит Россию новыми запасами беспилотников, которые "на порядок больше", чем те, которые она могла закупить у Ирана до этого.