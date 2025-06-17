Разведка США считает, что Иран был в трех годах от создания ядерного оружия, - CNN

"Оценки американской разведки пришли к выводу, что Иран не только активно не стремился получить ядерное оружие, но и находился в трех годах от возможности изготовить и доставить его к выбранной цели", - пишет издание.

Как отмечает CNN, несмотря на то, что Израиль нанес серьезный ущерб объекту в Натанзе, второй ключевой объект по обогащению урана в Фордоу остался почти неповрежденным. Эксперты указывают, что уничтожить его Израиль не может без участия США и использования специального вооружения.

Американские чиновники считают, что удары могли лишь временно задержать развитие ядерной программы Ирана - на несколько месяцев.

При этом остается опасение, что такая атака может, наоборот, подтолкнуть Иран к тому, чего он раньше не делал - непосредственной разработке ядерного оружия.

На прошлой неделе МАГАТЭ предупредило, что Иран уже имеет достаточно обогащенного урана, чтобы потенциально изготовить до девяти ядерных бомб. Но эксперты отмечают: речь идет не только о создании взрывного устройства, но и о налаживании системы доставки - процесс, который может длиться годами.