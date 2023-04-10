Иран заявил об успешных испытаниях нового ударного БПЛА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim .

Эта дрона может поражать цели на расстоянии до 450 км и нести боеголовку весом 50 кг. Его рабочая высота 3,6 км, а в воздухе он может находиться до 3 часов.

"Me'raj-532 можно собрать и подготовить к полету легко и быстро, что является подходящим вариантом быстрого реагирования", - отмечает издание.