Иран заявил об успешных испытаниях нового ударного БПЛА

Корпус стражей Исламской революции (КИР) заявил об успешном испытании нового беспилотника-камикадзе "Me'raj-532".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim .
Эта дрона может поражать цели на расстоянии до 450 км и нести боеголовку весом 50 кг. Его рабочая высота 3,6 км, а в воздухе он может находиться до 3 часов.
"Me'raj-532 можно собрать и подготовить к полету легко и быстро, что является подходящим вариантом быстрого реагирования", - отмечает издание.
Напомним, что Канада ввела десятый пакет санкций против производителей беспилотников и баллистических ракет из Ирана.
Также стало известно, что Россия снабжает Иран кибероружием в обмен на дроны.
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