Иран заявил о готовности открыть Ормузский пролив, но есть условие

Иран предложил Соединенным Штатам Америки открыть Ормузский пролив. Однако в обмен на это Тегеран требует снять американскую блокаду иранских портов.
Об этом заявил посол Ирана в Исламабаде (Пакистан) Реза Амири Могадам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По словам дипломата, Иран недавно передал через Пакистан информацию о готовности вновь открыть Ормузский пролив я если Вашингтон снимает военно-морскую блокаду портов.
При этом он обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот отверг это предложение, настаивая на продолжении блокады иранских портов.
Также Реза Амири Могадам добавил, что Иран по-прежнему открыт для переговоров с США в рамках достигнутого в июне при посредничестве Пакистана временного соглашения о прекращении войны.
Отметим, что Пакистан и Катар помогли сторонам заключить в июне соглашение, целью которого было восстановления судоходства через пролив, снятие военно-морской блокады США и начало переговоров по более широкому соглашению, которое касается иранской ядерной программы.
Напомним, на днях СМИ сообщили, что уже в скором времени президент США Дональд Трамп может начать новый этап войны против Ирана. По словам источников, такие действия могут произойти до или после промежуточных выборов в Конгресс.
Также СМИ писали, что по данным разведки США, Иран может готовить покушения на американских чиновников. В связи с этим Вашингтон без публичных объявлений начал эвакуировать часть дипломатов из стран Ближнего Востока.