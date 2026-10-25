Иран заявил о готовности открыть Ормузский пролив, но есть условие

По словам дипломата, Иран недавно передал через Пакистан информацию о готовности вновь открыть Ормузский пролив я если Вашингтон снимает военно-морскую блокаду портов.

При этом он обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот отверг это предложение, настаивая на продолжении блокады иранских портов.

Также Реза Амири Могадам добавил, что Иран по-прежнему открыт для переговоров с США в рамках достигнутого в июне при посредничестве Пакистана временного соглашения о прекращении войны.

Отметим, что Пакистан и Катар помогли сторонам заключить в июне соглашение, целью которого было восстановления судоходства через пролив, снятие военно-морской блокады США и начало переговоров по более широкому соглашению, которое касается иранской ядерной программы.