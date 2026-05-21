Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Иран "записал" воды ОАЭ к своим: в Абу-Даби назвали это мечтами

19:04 21.05.2026 Чт
2 мин
Тегеран нарисовал новую карту и включил в свою "зону контроля" территорию соседа
aimg Валерия Абабина
Фото: Иран заявил о расширении контроля к водам ОАЭ (Getty Images)

Иран создал новый орган для контроля Ормузского пролива - и сразу объявил, что его зона власти простирается до берегов ОАЭ. Такое решение соседи не оценили.

В среду Управление пролива Персидского залива опубликовало в соцсети X карту с указанной зоной контроля - от берегов Ирана до городов Фуджейра и Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ. Все суда, проходящие через эту зону, обязаны координировать движение с иранскими военными и получать их разрешение.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш ответил на претензии жестко.

"Режим пытается установить новую реальность, рожденную в результате явного военного поражения, но попытки контролировать Ормузский пролив или нарушать морской суверенитет ОАЭ - это не что иное, как мечты", - написал он на X.

Отношения между Ираном и ОАЭ резко обострились после начала войны - Тегеран наносил ракетные удары по странам Персидского залива в ответ на атаки США и Израиля, а на прошлой неделе обвинил ОАЭ в активной роли в конфликте, что Абу-Даби отрицает.

15 мая ОАЭ объявили об ускоренном строительстве нефтепровода в обход Ормуза через порт Фуджейра - он удвоит экспортные мощности государственного нефтяного гиганта ADNOC и должен заработать в следующем году.

Движение через Ормузский пролив перешло под контроль Ирана с начала войны с Израилем и США 28 февраля - Тегеран взимает плату с судов за проход и требует разрешения от своих вооруженных сил.

Напомним, за месяц конфликта Иран получил стратегическое преимущество, усилив контроль над движением судов через Ормузский пролив - в марте через него проходило всего шесть судов в сутки против 135 до начала войны. В апреле после переговоров с США пролив был объявлен открытым, однако Иран продолжал настаивать на обязательной координации прохода с иранскими военными.

