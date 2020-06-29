Іран видав ордер на арешт Трампа в помсту за смерть Сулеймані

Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель іранського генерала, командувача Корпусом варти ісламської революції Касема Сулеймані. Саме Трамп розпорядився завдати авіаудар, який став для Сулеймані фатальним.

Про це повідомляє CNN.

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars, посилаючись на слова генерального прокурора Тегерана Алі Алкази Мехра передає, що Трамп буде притягнутий до відповідальності, як тільки він піде з посади президента після закінчення строку його повноважень.

Всього в списку, кого хоче заарештувати Іран, 36 осіб. Також повідомляється, що Іран попросив Інтерпол випустити "червоне повідомлення" для цих 36 осіб.

Інтерпол вже відповів на запит CNN і сказав, що "не буде розглядати запити такого роду", оскільки "організації суворо заборонено починати які-небудь інтервенції або дії політичного, військового, релігійного або расового характеру".

Сулеймані був убитий під час удару американського безпілотника в міжнародному аеропорту Багдада в січні разом з п'ятьма іншими іранськими військовими, включаючи Абу Махді аль-Мухандіса, заступника голови підтримуваних Іраном Народних мобілізаційних сил Іраку.

Адміністрація Трампа вважала Сулеймані "безжалісним вбивцею", і в січні президент заявив журналістам, що генерал повинен був бути знищений попередніми президентами. Пентагон звинуватив Сулеймані в загибелі сотень американців і їх союзників протягом місяців, що передували його вбивству.

Нагадаємо, подробиці вбивства Сулеймані Трамп розповідав ще в січні 2020 року.