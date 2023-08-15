Иран впервые приблизился к испытанию ядерного оружия, - Jerusalem Post

Как отмечается в публикации, самая тревожная информация из пакета данных разведок поступила от Службы безопасности Нидерландов (AVID), которая заявила, что стремительная разработка иранским режимом оружейного урана "приближает возможность первого иранского ядерного испытания ".

Согласно отчету голландской разведки, "в прошлом году Иран продолжил свою ядерную программу. Страна продолжает увеличивать запасы урана с обогащением 20% и 60%. С помощью центрифуг его можно использовать для дальнейшего обогащения до 90% обогащения, необходимого для ядерного оружия".

В отчете AVID добавлено: "Иран продолжает игнорировать соглашения, заключенные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. И, развертывая все более совершенные центрифуги по обогащению урана, он увеличивает свои мощности по обогащению".

Шпионские программы Ирана

Европейские отчеты в основном касаются незаконных действий Ирана в 2022 году.

Служба безопасности Швеции написала в своем годовом отчете за 2023 год, что "Иран занимается промышленным шпионажем, который в основном нацелен на шведскую высокотехнологичную промышленность и шведские продукты, которые могут быть использованы в программе создания ядерного оружия".

Федеральное управление по защите конституции Германии (BfV) - федеральное агентство внутренней разведки страны - заявило в своем отчете: "Органы по защите конституции смогли обнаружить в 2022 году неизменно большое количество признаков распространения, имеющих отношение к попытке закупок Ираном для своих ядерных программ".

Служба внутренней разведки Германии определяет распространение как "деятельность иностранных держав, (которая) также включает закупку продуктов и знаний для производства оружия массового уничтожения, систем его доставки, других вооружений или элементов новых систем вооружений".

The Jerusalem Post нашла отчет службы национальной безопасности и разведки Дании (PET) за 2023 год, в котором говорилось: "Международные санкции были введены в отношении Ирана из-за его ядерной и ракетной программ, нарушений прав человека и продажи оружия России. По оценкам PET, иранские субъекты пытаются обойти санкции, пытаясь закупить датские продукты и технологии, в том числе через третьи страны, которые могут быть использованы в производстве оружия или военных программах Ирана".

Израильский генерал Йосси Купервассер (в отставке), старший научный сотрудник Израильского форума по оборонной безопасности и эксперт по Ирану, сказал изданию: "Иран явно привержен своему плану создания ядерного оружия".

Обход Ираном санкций

Иран постоянно обходит санкции, направленные против ее программы создания атомного оружия, до сделки 2015 года и после того, как соглашение было достигнуто. Бывший президент Дональд Трамп вышел из договора в 2018 году, потому что, по мнению его администрации, сделка не остановила амбиций Ирана по созданию ядерного оружия и не остановила спонсирование Тегераном международного терроризма.

Правительство США при администрациях как демократов, так и республиканцев классифицировало иранский режим как худшее в мире государство, спонсор терроризма.