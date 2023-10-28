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Иран испытал новые дроны-камикадзе: названы характеристики

Суббота 28 октября 2023 23:51
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Иран испытал новые дроны-камикадзе: названы характеристики Фото: Иран испытал новые дроны-камикадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армия Ирана во время масштабных учений под кодовым названием Eghtedar 1402 испытала две модификации новых дронов-камикадзе под названием Sina и Fateh.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Мобильные десантно-штурмовые подразделения сухопутных войск использовали эти ударные беспилотники для поражения неподвижных и движущихся целей в радиусе 10 километров.

Новые дроны оснащены боеголовками весом от 300 до 1000 граммов, и предназначены для использования против различных целей в ближнем бою. Сообщается, что новые дроны-камикадзе могут находиться в воздухе от 10 до 15 минут.

Новые модификации иранских дронов

Ранее сообщалось, что Иран в конце сентября продемонстрировал беспилотник "с самой большой дальностью действия в мире" во время парада в честь годовщины войны против Ирака.

В прошлом месяце Иран также заявил, что построил усовершенствованный беспилотник Mohajer-10 с увеличенной дальностью и продолжительностью полета, а также с большей полезной нагрузкой.

Его дальность полета составляет 2000 км, и он может летать до 24 часов, сообщили тогда государственные СМИ, добавив, что его полезная нагрузка может достигать 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность дрона Mohajer-6.

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