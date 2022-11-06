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Иран потребует равноправных отношений от России на фоне поставок дронов, - ISW

Фото: Иран хочет четко определить отношения с Россией (крапка IR)
Автор: Артур Родивилов

Иран начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Россия закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов.

Аналитики говорят, что Иран, вероятно, уже использует зависимость России от этих систем вооружений иранского производства для того, чтобы обратиться к России с просьбой о помощи в реализации своей ядерной программы.

"Просьба о помощи в ядерной сфере и признание поставок беспилотников - оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами", - говорится в отчете ISW.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что его страна якобы передала России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине.

Позже в МИД Украины на фоне такого заявления Тегерана подчеркнули, что наша страна будет доверять только фактам.

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Ирандрони