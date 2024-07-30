Иран использует тайную кампанию влияния, чтобы подорвать кандидатуру Трампа, - CNN

Разведывательное сообщество США зафиксировало, что Тегеран пытается повлиять на президентские выборы, поскольку лидеры Ирана, вероятно, хотят избежать результата, который по их мнению усилит напряженность в отношениях с США.

Как пишет CNN, недавняя деятельность иранского влияния осуществлялась в форме "скрытых аккаунтов в социальных сетях и связанной с ними деятельностью".

По словам представителя ODNI, предпочтение Ирана в отношении кандидата в президенты США не изменилось с 2020 года. Согласно рассекреченому отчету американской разведки, на выборах в 2020 году Иран проводил многоплановую скрытую компанию влияния, направленную на подрыв перспектив переизбрания Трампа.

В то же время, с 2020 нет изменений и в предпочтении России, когда Москва провела ряд операций влияния в поддержку Трампа и была направлена на очернение Джо Байдена.

В комментарии CNN Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что страна не преследует никаких целей и не занимается деятельностью, направленный на то, чтобы повлиять на выборы в США.

"Значительная часть таких обвинений характеризуется психологическими операциями, призванными искусственно активизировать избирательные кампании", - добавили в иранском представительстве.