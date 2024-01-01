Иран отправил в Красное море военный корабль из-за атак хусидов

Иранские военные корабли действуют в регионе для обеспечения безопасности судоходных путей с 2009 года.

Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене за последние недели атаковали более 20 судов, проходящих по судоходному маршруту в Красном море. Иран утверждает, что хуситы действуют самостоятельно и не получали указаний от Ирана.

Однако в прошлом Тегеран поставлял повстанческой группировке беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты, некоторые из которых использовались в недавних атаках.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

С ноября этого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Так, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

Также крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda под флагом Норвегии. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian, чтобы защитить суда от хуситов. Более 20 стран согласились присоединиться к коалиции.

Также 31 декабря хуситы атаковали гражданское торговое судно в Красном море.

При этом министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил своему иранскому коллеге Хоссейну Амирабдоллахиану, что Тегеран разделяет ответственность за предотвращение нападений хуситов в Красном море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.