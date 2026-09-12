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Иран возобновил производство баллистических ракет в подземных комплексах, - WSJ

04:29 12.09.2026 Сб
2 мин
Тегеран уже собирает ракеты двух основных типов
aimg Филипп Бойко
Фото: иранские баллистические ракеты (GettyImages)

Иран возобновил производство баллистических ракет на подземных объектах после масштабных ударов США и Израиля по промышленной инфраструктуре страны. По данным американских и ближневосточных источников, Тегеран уже собирает ракеты двух основных типов, хотя объемы производства остаются ниже, чем до войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации источников издания в Вашингтоне и на Ближнем Востоке, Тегеран сейчас активно производит как жидкотопливные ракеты, заправляемые непосредственно перед запуском, так и твердотопливные боеприпасы, готовые к использованию.

В частности, разведывательные данные указывают на возобновление производства в подземном комплексе Ходжир на юго-востоке Ирана.

В то же время нынешние объемы производства, по данным источников, остаются ниже довоенных. Часть иранских предприятий была выведена из строя в результате ударов США и Израиля, а морская блокада усложнила поставки компонентов и сырья, необходимого для производства твердого ракетного топлива.

В то же время американский чиновник предположил, что Иран мог перейти к ограниченному производству после предварительной договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поводу открытия Ормузского пролива и переговоров о завершении войны.

По словам представителя американских властей, Тегеран может изготовить по меньшей мере несколько сотен баллистических ракет из уже имеющихся компонентов.

Контекст новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что война на Ближнем Востоке может завершиться сразу же после промежуточных выборов в США. Он также считает, что сразу после окончания конфликта цены на бензин резко снизятся.

Тем временем на фоне последних событий на Ближнем Востоке цены на нефть продолжают стремительно расти.

А подконтрольные Ирану йеменские хуситы достигли стратегического острова Перим. Он находится в ключевой для всемирной торговли нефтью Баб-эль-Мандебском проливе.

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