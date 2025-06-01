Иран отверг доклад ООН: мы не стремимся к ядерному оружию

В частности, в субботнем отчете говорилось, что Иран значительно увеличил свои запасы почти оружейного запаса урана за последние три месяца, которого достаточно для питания около 10 ядерных бомб. Также было сказано, что Тегеран не сообщил о ядерных материалах и деятельности в трех незаявленных местах. В заключении отчета говорится, что Тегеран не может "предоставить гарантии того, что ядерная программа мира носить исключительно мирный характер".

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади отверг выводы агентства. В письме он заявил, что отчет основан "сфабрикованных данных, предоставленных сионистским режимом". Кроме того, он назвал те выводы "необоснованными обвинениями", предназначенными для "политической эксплуатации против Ирана".

"Иран не стремится к созданию ядерного оружия и не обладает какими-либо незаявленными ядерными материалами или видами деятельности. Пока ядерная деятельность страны находится под контролем МАГАТЭ, нет причин для беспокойства", - заявил Гарибабади.

После отчета ООН министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи переговорил в субботу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, призвав его "отразить реальность". Арагчи также предупредил, что Тегеран "соответствующим образом отреагирует на любые неправомерные действия европейских сторон".

Как пишет Bloomberg, в конце июня Совет управляющих ООН должен провести заседание, на котором доклад может послужить основой для резолюции, обвиняющей Иран в нарушении своих ядерных обязательств.

Также отмечается, что спор возник на фоне продолжающихся при посредничестве Омана переговоров между Тегераном и Вашингтоном в надежде достичь нового соглашения по ядерной программе Ирана.