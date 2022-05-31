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Іран погрожує Греції арештом всіх танкерів у Перській затоці

Танкер Delta Poseidon (Фото: maxmueller.wordpress.com)
Автор: Константин Широкун

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що всі грецькі танкери, що знаходяться в даний час в Перській затоці, можуть бути затримані до вирішення суперечки про долю іранської нафти на борту танкера під російським прапором, який був заарештований в Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Splash.

Нагадаємо, що Іран захопив два грецьких танкери в Перській затоці. Інцидент стався незабаром після того, як Тегеран попередив, що прийме каральні заходи проти Афін за конфіскацію танкера з іранською нафтою біля узбережжя Греції.

Перед цим США конфіскували 100 тисяч тонн іранської нафти, яка перевозилася на російському судні біля грецького острова Евія в Егейському морі. Вантаж був вилучений через порушення іранських санкцій.

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ІранГреція