Иран тайно обсуждает с Китаем и РФ приобретение санкционного ракетного топлива, - Politico

Иран ведет тайные переговоры с Китаем и Россией о приобретении ракетного топлива. Что будет означать явное нарушение санкций ООН и может дать Москве возможность пополнить свой истощенный ракетный запас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Китай и Россия ведут тайные переговоры с Ираном по пополнению Исламской Республикой запаса ключевого химического соединения, используемого для приведения в движение баллистических ракет", - пишет издание, ссылаясь на дипломатические источники.

Как узнало Politico, Тегеран провел параллельные переговоры с должностными лицами и подконтрольными правительствам организациями обеих стран, в том числе с государственным российским производителем химикатов ФКП "Анозит" по приобретению большого количества перхлората аммония (ПА). Он является основным "ингредиентом" твердого топлива, используемого для питания ракет.

По словам дипломатов, эти переговоры возглавил иранский дипломат Саджад Ахадзаде, являющийся "советником по технологиям" Тегерана в Китае и в регионе в целом. Однако источники говорят, что не знают, какие именно китайские компании участвуют в переговорах.

Точное количество ПА, которое Иран хочет приобрести, неизвестно, но дипломаты, знакомые с его планами, считают, что этого будет достаточно для создания тысяч ракет, включая ракету Zolfaghar, которая имеет дальность полета 700 км и использовалась как Ираном, так и его марионетками на Ближнем Востоке в последние годы.

По мнению дипломатов, если соглашение будет заключено, то некоторые из этих ракет могут в итоге быть развернуты Россией против Украины.

Издание пишет, что попросило комментарии у представителей Китая, России и Ирана по поводу переговоров о ракетном топливе, но стороны так и не ответили на эти запросы.

Politico обращает внимание, что переговоры о закупке перхлората аммония "состоялись после потепления отношений между Ираном, Россией и Китаем, которые считают себя оплотом против влияния США" после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Дипломаты считают, что помощь России от Китая через Иран путем поставки перхлората аммония может стать одним из способов Пекина предложить Москве существенную поддержку за кулисами.

Отмечается, что перхлорат аммония является ключевым компонентом твердого ракетного топлива, часто используемого в военных целях благодаря своей надежности и длительному сроку хранения.

Большинство иранских высокоточных и баллистических ракет малой дальности базируются на твердотопливных двигателях. Аналитики говорят, что страна также использует топливо для разработки ракет большой дальности под прикрытием своих космических программ.

В итоге издание напомнило, что в соответствии с резолюцией ООН 2231, принятой в 2015 году, странам запрещено поставлять Ирану аммиачную селитру без одобрения Совета Безопасности ООН.

Напомним, что осенью прошлого года появилась информация о том, что Россия договорилась с Ираном о покупке баллистических ракет.

На что в украинском МИДе предупредили Иран о последствиях. Сам же Тегеран "категорически отрицал" передачу россиянам ракет.

Как мы писали ранее, в США считают, что Россия, Китай и Иран будут в течение многих лет создавать проблемы для мировой безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .