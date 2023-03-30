ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин может посетить Турцию в апреле, - Эрдоган

Новина українською →
Анкара, Четверг 30 марта 2023 00:20
Путин может посетить Турцию в апреле, - Эрдоган Фото: Путин может посетить Турцию в апреле (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент России Владимир Путин может совершить официальный визит в Турцию в следующем месяце.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, Путин может прилететь в Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии первой построенной "Росатомом" атомной электростанции "Аккую". В то же время, Эрдоган не исключил, что запланированная встреча может пройти в онлайн-режиме.

"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия, или он может посетить церемонию в режиме онлайн", - сказал Эрдоган.

Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди обсуждаемых тем была и Украина.

Напомним, перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие два дня.

Детальнее о позиции Анкары в российско-украинской войне и почему ее следует рассматривать как партнера, но не безусловного союзника Киева - писало РБК-Украина в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
Убийцы танков. Главное об "урановых снарядах" для ВСУ и почему у россиян истерика
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина