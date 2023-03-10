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Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипотношения

Фото: Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации дипломатических отношений. Страны решили возобновить работу посольств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irna.

По данным издания, министры иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях конференции в Иордании провели личную встречу. Стороны обсудили возобновление дипломатических отношений.

Кроме того, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине. По итогам было принято трехстороннее заявление. Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства. Это должно произойти в течение двух месяцев.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили шиитского проповедника.

Тегеран в свою очередь сделал ряд резких заявлений, а толпа демонстрантов напала на саудовское посольство в столице Ирана и устроила погром.

Напомним, США ввели санкции против банков, которые помогали Ирану получать прибыль в обход санкций.

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ИранСаудовская Аравия