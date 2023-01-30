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Иран и Россия напрямую связали свои банковские системы из-за отключения от SWIFT

Фото: диктаторы Ирана и РФ договорились о банковских переводах (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Иран и Россия соединили свои системы межбанковских коммуникаций и переводов, чтобы увеличить торговые и финансовые операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иран был отключен от службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT в 2018 году после году после того, как Вашингтон отказался от ядерной сделки 2015 года. Аналогичные ограничения были введены в отношении некоторых российских банков после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

"Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT… с российскими банками, которые могут использоваться для открытия аккредитивов и переводов или гарантий", - заявил заместитель управляющего Центрального банка Ирана Мохсен Карими полуофициальному информационному агентству Fars.

В то время как центральный банк России отказался комментировать сделку, подписанную в воскресенье, Карими сказал, что "около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран будут подключены к этой системе", не уточнив названия иностранных банков.

Глава центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал этот шаг. "Финансовый канал между Ираном и миром восстанавливается", - написал он в Твиттере.

С самого начала войны на Украине Тегеран и Москва стремились наладить тесные двусторонние связи.

В условиях усугубляющихся экономических проблем, в основном из-за санкций США в связи с спорной ядерной работой Тегерана, многие иранцы ощущают на себе боль галопирующей инфляции и растущей безработицы. Инфляция подскочила до более чем 50%, самого высокого уровня за последние десятилетия. Безработица среди молодежи остается высокой: более 50% иранцев оказались за чертой бедности.

Столкнувшись с худшим кризисом легитимности на фоне многомесячных антиправительственных протестов, иранские власти опасаются, что экономическая изоляция и отсутствие экономических улучшений могут привести к новым беспорядкам.

Напомним, в ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

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