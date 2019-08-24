Іран повідомив про випробування своєї нової ракети

Головнокомандувач Корпусом вартових ісламської революції Ірану (КВІР) генерал Хоссейн Саламі заявив, що Іран випробував нову ракету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tasnim.

"Наша країна завжди відчуває різні типи систем озброєнь, це невпинні зусилля по підвищенню нашої сили стримування", - заявив генерал.

Він назвав 23 серпня одним з успішних днів нації. Саламі не уточнив, чи йдеться про балістичну ракету.

Нагадаємо, раніше глава Організації з атомної енергії (держструктура, контролює ядерні об'єкти країни) Алі Акбар Салехі заявив, що Іран має намір відновити роботу ядерного реактора на важкій воді, який розташований в місті Арак.

Він підкреслив, що у Ірану є необхідна інфраструктура для виробництва атомної енергії. При цьому Салехі зазначив, що мова не йде про ядерну зброю. Як зазначає Reuters, реактор в Араку може виробляти плутоній, який використовується в ядерних боєголовках.