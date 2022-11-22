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Иран провел с Украиной экспертную встречу на тему дронов, которые использует РФ, - СМИ

Фото: Иран провел с Украиной экспертную встречу на тему дронов, используемых РФ (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Иран после информации о поставках Тегераном Москве военных беспилотников, которые россияне используют в войне против Украины, заявил о якобы проведении экспертной встречи с украинскими специалистами для расследования этого вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское информагентство IRNA.

"На сегодняшний день сделаны важные шаги в совместном взаимодействии оборонных специалистов Ирана и Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены какие-либо недоразумения по этому поводу", - говорится в сообщении.

Как пишут СМИ, Иран считает, что возникшие в связи с этим так называемые "недоразумения" якобы "могут быть решены путем продолжения совместного взаимодействия с Украиной по вопросу о вероятных беспилотниках".

Напомним, что, несмотря на все отговорки, Иран продолжает поставлять вооружение в Россию, которое применяют для ударов по гражданским объектам Украины. Транспортировка осуществляется с помощью самолетов и кораблей.

Отметим, что в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации, а Тегеран со своей стороны отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран".

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