Іран просить Канаду передати дані про ракетний обстріл літака МАУ

Офіційний Тегеран для розслідування авіакатастрофи літака МАУ попросив Канаду передати дані про можливий ракетний обстріл. Про це заявив представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, передає Reuters.

Зазначимо, з такою заявою представник іранського МЗС виступив після слів прем'єра Канади Джастіна Трюдо про те, що український літак збила іранська ракета.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - заявив Мусаві.

Нагадаємо, раніше Трюдо з посиланням на розвідувальні дані з декількох джерел заявив, що Іран випадково збив український літак.

"Можливо, це було ненавмисно", - зазначив Трюдо, додавши, що в розслідуванні мають брати участь міжнародні партнери.

Його британський колега Борис Джонсон пізніше заявив, що українська Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою "земля-повітря".

"Це цілком могло бути ненавмисно. Ми тісно співпрацюємо з Канадою і нашими міжнародними партнерами, і тепер необхідно провести повне та прозоре розслідування", - сказав він.