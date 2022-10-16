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Иран продолжает настаивать, что не поставляет России дроны-камикадзе

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Тегеран, Воскресенье 16 октября 2022 16:01
Иран продолжает настаивать, что не поставляет России дроны-камикадзе Фото: Иран снова отрицает передачу России дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Иран продолжает отрицать предоставление военной помощи России и поставки оружия, используемого на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой МИД Португалии Жоау Гомешем Кравинью.

Министр отрицает, что Иран предоставил России дроны-камикадзе, в частности Shahed-136, которыми РФ атакует Украину.

"Мы считаем, что помощь в вооружении любой стороне конфликта продолжит войну, и мы не считаем войны правильными ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии или Йемене", - сказал Амир-Абдоллахян.

В то же время его португальский коллега выразил обеспокоенность из-за опубликованных подтверждений сотрудничества РФ и Ирана. Он подчеркнул, что иранские власти должны гарантировать отсутствие военной поддержки России.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что Иран, вероятно, заключил соглашение с РФ о продаже новых дронов-камикадзе Arash-2.

Кроме того, по данным The Washington Post, Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfagha.

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