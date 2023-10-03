Катастрофа МАУ. Иран продолжает игнорировать претензии Украины, - МИД

"Координационная группа серьезно и преданно относится к принципу мирного урегулирования международных споров. С 2020 года Группа делала несколько попыток решить спор о сбивании рейса PS752 путем переговоров, и в сентябре 2023 года Иран наконец согласился встретиться со всеми членами Группы для проведения переговоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе представители четырех стран-членов Координационной группы встретились с должностными лицами Ирана, чтобы обсудить ответственность Ирана как государства за авиакатастрофу рейса PS752.

Иран игнорирует требования Украины

Ключевыми темами во время обсуждений была ответственность Ирана за нарушение им международного права и необходимость полного возмещения ущерба, причиненного сбиванием Ираном рейса PS752.

"Координационная группа выражает сожаление по поводу того, что Иран до сих пор не желает поддерживать нашу позицию по существу и продолжает игнорировать наши претензии. Исходя из обсуждений, которые состоялись на этой неделе, Группа считает, что наша позиция и позиция Ирана слишком далеки друг от друга, чтобы согласовать их путем проведения переговоров", - добавили в МИД.

Именно поэтому пока Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность, Координационная группа будет продолжать принимать меры для урегулирования этого спора в соответствии с нормами международного права, включая в рамках производства в Международном Суде ООН.

Катастрофа с самолетом МАУ

Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранскими военными над Тегераном. Жертвами крушения стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

Как сообщалось, 16 апреля суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о крушении рейса PS752.

В июне сообщалось, что Украина подаст в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие пассажирского самолета МАУ.

Детальнее о расследовании катастрофы и как пытаются наказать Иран - в материале РБК-Украина.