Іран представив крилату ракету великої дальності

За заявою міністра оборони Ірану, ракета має дальність польоту 1300 км

В Ірані, під час святкування 40-ї річниці Ісламської революції, представили нову крилату ракету з дальністю польоту до 1300 кілометрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі під час виступу заявив, що нова ракета "земля-повітря" буде названа Hoveizeh і належить до сімейства крилатих ракет Soumar, що були представлені в 2015 році.

"Цій ракеті необхідно дуже короткий час для готовності і вона може летіти на малій висоті", - заявив Хатамі.

Повідомляється, що на думку експертів Іран може перебільшувати суттєві показники дальності своїх балістичних ракет.

In the run up to the 40th anniversary of the 1979 revolution and in defiance of US sanctions and EU pressure, #Iran unveils "Hoveizeh", a new long-range cruise missile with a range of "over 1300km".pic.twitter.com/2jGhyuhLiW