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Іран представив крилату ракету великої дальності

Новини » Політика    02.02.2019 - 11:22
Іран представив крилату ракету великої дальності
Фото: нова крилата ракета Hoveizeh (twitter.com/AliiOvain)

За заявою міністра оборони Ірану, ракета має дальність польоту 1300 км

В Ірані, під час святкування 40-ї річниці Ісламської революції, представили нову крилату ракету з дальністю польоту до 1300 кілометрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Ірану Амір Хатамі під час виступу заявив, що нова ракета "земля-повітря" буде названа Hoveizeh і належить до сімейства крилатих ракет Soumar, що були представлені в 2015 році.

"Цій ракеті необхідно дуже короткий час для готовності і вона може летіти на малій висоті", - заявив Хатамі.

Повідомляється, що на думку експертів Іран може перебільшувати суттєві показники дальності своїх балістичних ракет.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірані терористи вчинили напад на військову базу. Заступник губернатора провінції з питань безпеки Мухаммед Хаді Мараші заявив, що напад ніяк не вплинуло на офіційні святкування 40-ї річниці ісламської революції.

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