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Іран запропонував посередництво в переговорах між Україною і Росією

Фото: глава МЗС Ірану Хосейн Абдоллахіян (apa az)
Автор: Наталія Юрченко

Іран висловив готовність стати учасником переговорного процесу між Україною і Росією. Тегеран хоче організувати зустріч делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента The Washington Post Ішаана Тарура в Twitter.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран хотів би провести переговори між Україною і Росією", - йдеться в повідомленні журналіста, який також знаходиться в Швейцарії.

Нагадаємо, що переговори України і Росії зайшли в глухий кут. При цьому Володимир Зеленський заявив, що готовий вести переговори про припинення війни тільки з президентом РФ Володимиром Путіним. Інші варіанти не розглядаються.

Також раніше ми повідомляли, що три європейські країни закликали відновити переговорний процес.

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