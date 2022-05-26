Три країни ЄС закликають Україну і Росію до мирних переговорів, - Reuters
Італія та Угорщина закликали ЄС виступити за припинення вогню в Україні. Вони також наполягають на проведенні мирних переговорів України з Росією, поставивши себе в протиріччя з іншими країнами-членами, які мають намір зайняти жорстку лінію щодо Москви напередодні саміту Ради ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У проекті заключної заяви до саміту 30-31 травня йдеться, що Європейський союз "непохитний у своєму зобов'язанні допомогти Україні здійснити її невід'ємне право на самооборону проти російської агресії". У ньому не згадуються мирні переговори.
На зустрічі посланців ЄС посол Італії запропонував внести зміни в текст, сказавши, що в ньому має міститися посилання на мирні переговори і негайне припинення вогню як одна з перших цілей ЄС, за словами людей, присутніх на зустрічі.
Ця пропозиція була підтримана Угорщиною і Кіпром, які є одними з держав, найбільш критично налаштованих щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії, який вже кілька тижнів блокується через внутрішні розбіжності.
Угорщина виступає проти планованого нафтового ембарго, а Кіпр стурбований пропонованою забороною на продаж нерухомості російським громадянам.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, виступаючи на форумі в Давосі, зайняла "яструбину" позицію щодо Росії і не згадала про мирні переговори.
"Україна повинна виграти цю війну, а агресія президента Росії Володимира Путіна повинна стати стратегічним провалом", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек ("зелені") заявив, що введення ембарго на постачання нафти з Росії знаходиться"в межах досяжності". Попри позицію деяких країн ЄС.
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