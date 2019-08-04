Іран поставляє нафту в Китай та інші країни в обхід санкцій США, - NYT

Іран продовжує експортувати нафтопродукцію в Китай та інші країни в обхід санкцій, введених Сполученими Штатами Америки, що забороняють торгівлю з Тегераном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування The New York Times.

Як повідомляється, виданню вдалося відстежити пересування щонайменше 70 іранських танкерів починаючи з 2 травня, коли почали діяти односторонні санкції Вашингтону.

Так, за даними NYT, щонайменше 12 іранських танкерів продовжують поставляти нафту іноземним державам. Зокрема, шість танкерів заходили в порти Китаю, решта ж проходили Суецьким каналом та могли постачати нафту в Туреччину або Сирію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім оголосив про введення обмежувальних заходів щодо міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа. Як пояснили в адміністрації президента США, політик є " міжнародним уособленням іранського режиму, який проводить пропагандистські та дезінформаційні кампанії".

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій проти Ірану, в тому числі щодо верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. За словами Трампа, аятолла опиниться під санкціями через те, що Іран збив американський безпілотник.