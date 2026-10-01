Иран усиленно готовится к возобновлению атак США, переговоры напрасны, - Reuters

Иран готовится к войне

Иран готовит более широкий и мощный ответ, если США возобновят воздушные нападения, сообщили источники. В то же время, страна продолжает дипломатические усилия, которые иранские чиновники частно считают маловероятными для успеха, пишет издание.

Руководство Ирана убеждено, что любая возобновленная компания США должна встретить более сильный ответ, чем раньше. Даже, несмотря на то, что Тегеран стремится избежать эскалации путем переговоров, сообщает Reuters.

По словам трех высокопоставленных иранских чиновников и инсайдера, знакомого с обсуждениями, старшие командиры рассматривают планы по расширению потенциальных целей.

А именно - за пределы связанных с США активов на страны, поддерживающие военные операции США, и, возможно, на места за пределами Ближнего Востока.

С момента возвращения президента Масуда Пезешкиана из Нью-Йорка на прошлой неделе, командиры и чиновники обсуждают масштабы и сроки любого ответа, если Вашингтон нанесет новый удар.

Окончательное решение еще не принято, но планирование активизировалось, ведь ни одна из сторон не проявляет признаков готовности к компромиссу.

Хамидреза Азизи, старший аналитик Ирана в Международной кризисной группе, заявил, что Тегеран остается неуверенным в действиях президента США Дональда Трампа.

Неизвестно, начнет ли он еще одну крупную кампанию или выберет более ограниченные атаки, такие как удары по ядерным объектам.

"Но они, похоже, настроены не реагировать символически на символический шаг, а вместо этого эскалировать в надежде восстановить сдерживание", - сказал Азизи.

Два чиновника заявили, что Тегеран поручил союзным группам в Ливане, Йемене и Ираке быть готовыми поддержать Иран в случае возобновления широкомасштабной атаки США.

Однако Тегеран все еще сохраняет канал открытым для переговоров , даже готовясь к более широкой войне.

Что хочет Иран

Иран также опасается, сможет ли его экономика выдержать длительное противостояние в условиях блокады США, прекратившей экспорт нефти.

Иранские власти заявляют, что предложение предусматривает:

прекращение боевых действий,

снятие блокады США с иранских портов,

высвобождение не менее 12 миллиардов долларов замороженных иранских средств.

упразднение нефтяных санкций.

Трамп заявил на прошлой неделе, что отклонил предложение Ирана.