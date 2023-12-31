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Иран разделяет ответственность за предотвращение атак хуситов в Красном море, - Кэмерон

Фото: министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом дал понять, что Иран разделяет ответственность за предотвращение нападений хуситов в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кэмерона в Twitter.

"Я ясно дал понять, что Иран разделяет ответственность за предотвращение этих атак, учитывая их давнюю поддержку хуситов", - сообщил он.

Глава МИД Британии добавил, что атаки угрожают жизням невинных людей и мировой экономике.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

С ноября этого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Так, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

Также крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda под флагом Норвегии. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian, чтобы защитить суда от хуситов. Более 20 стран согласились присоединиться к коалиции.

Также 31 декабря хуситы атаковали гражданское торговое судно в Красном море. 

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Иран