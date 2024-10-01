Иран планирует в ближайшее время ударить по Израилю баллистикой, - СМИ

"У Соединенных Штатов есть основания полагать, что Иран готовится в ближайшее время запустить атаку баллистическими ракетами против Израиля", - приводит CNN заявление неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, США поддерживают оборонительную подготовку, чтобы защитить Израиль от атаки. Также чиновник добавил, что если Иран нанесет удар, для него будут серьезные последствия.

Собеседник издания подчеркнул, что США готовы сделать все возможное, чтобы помочь Израилю перехватить воздушные цели, как это было во время апрельской атаки Ирана.

Американский чиновник рассказал журналистам, что предстоящая атака Ирана на Израиль может быть похожа по масштабам на апрельскую. Тогда Иран запустил в сторону Израиля около 170 беспилотников и более 120 баллистических ракет в ответ на удар по иранскому дипломатическому комплексу в Сирии.

Почти все воздушные цели были перехвачены Израилем, а также его союзниками.

Реакция ЦАХАЛ

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что США предупредили Израиль о подготовке иранского ракетного удара

По его словам, на данный момент никаких воздушных целей Иран по Израилю не запускал.

"Мы справлялись с этой угрозой в прошлом и будем справляться сейчас", - говорит контр-адмирал.

Он призывает гражданских следовать указаниям командования тыла.

Хагари подчеркнул, что иранский огонь по Израилю "будет иметь последствия".