Иран перебрасывает боевиков в Сирию на помощь Асаду, - Reuters

По словам двух источников в иракских силах безопасности, по меньшей мере 300 боевиков, в основном из группировок Бадр и Нуджабаа, пересекли границу поздно вечером в воскресенье по грунтовой дороге, чтобы избежать официального пересечения границы.

"Это свежее подкрепление, которое направляется на помощь нашим товарищам на передовой на севере", - сообщил высокопоставленный сирийский военный источник, добавив, что бойцы переправлялись небольшими группами, чтобы избежать авиаударов.

Участие союзных Ирану региональных группировок долгое время было неотъемлемой частью успеха проправительственных сил в подавлении повстанцев, восставших против президента Башара Асада в 2011 году, и они долгое время сохраняли свои базы в Сирии.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что армия Сирии способна противостоять повстанцам, но, говоря о региональных группировках, поддерживаемых Тегераном, он добавил, что "группы сопротивления окажут помощь, а Иран окажет любую необходимую поддержку".

По словам местных жителей и спасателей, сирийское правительство и российские военные самолеты усилили атаки на контролируемые повстанцами районы на северо-западе страны. В том числе был нанесен удар по лагерю перемещенных лиц, в результате которого погибли семь человек.

Наступление повстанцев

Молниеносное нападение повстанцев на прошлой неделе застало многих в регионе врасплох, нанеся Асаду самый сильный удар за многие годы и вновь разжигая конфликт, который долгие годы казался замороженным после того, как в 2020 году линии фронта гражданской войны стабилизировались.

Хотя Россия была сосредоточена на войне в Украине с 2022 года, она сохраняет авиабазу на севере Сирии. Основная поддерживаемая Ираном группировка, ливанская "Хезболла", была сосредоточена на своей собственной войне с Израилем с начала конфликта в Газе в прошлом году.

Конфликт в Сирии разразился восстанием против правления Асада в 2011 году, и повстанцы удерживали большую часть Алеппо с 2012 по 2016 год, пока правительственные войска не отбили его с помощью России и поддерживаемых Ираном ополченцев, что стало важным поворотным моментом войны.

В число повстанцев входят основные группировки, поддерживаемые Турцией, а также исламистская группировка Хайят Тахрир аш-Шам, которая ранее была связана с Аль-Каидой. Турция также имеет военное присутствие на полосе сирийской территории вдоль своей границы.

Россия, чье вступление в конфликт в 2015 году решительно изменило военный баланс в пользу Асада, продолжает поддерживать президента Сирии и анализирует ситуацию на месте, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Москва уволила генерала, командовавшего ее войсками в Сирии, сообщили российские военные блогеры.