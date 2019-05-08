Іран відмовився виконувати частину зобов'язань щодо ядерної угоди

Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди, відповідні повідомлення надіслано послам Німеччини, Британії, Китаю та Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське агентство Tasnim.

У той же час на даний момент не уточнюється, від яких саме зобов'язань відмовилася іранська сторона. Передбачається, що вона могла на два місяці призупинити продаж збагаченого урану і важкої води. За даними ЗМІ, Тегеран детально поінформував про деталі свого рішення верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могеріні як координатора угоди щодо ядерної програми.

Також уточнюється, що виконання зобов'язань припинено за рішенням Вищої ради національної безпеки Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США направлять авіаносець до берегів Ірану як попередження.

До цього Держдеп США повідомив про можливі нові санкції проти Ірану. Санкції можуть ввести через розширення території атомної електростанції "Бушер". Вона, за даними Держдепу, почала розширюватися за межі реакторного блоку.