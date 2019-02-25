Іран здійснив успішний запуск крилатої ракети з підводного човна

Фото: запуск ракети (twitter.comEnglishFars)

У триденних навчаннях брали участь понад 100 суден

Іран здійснив перший запуск крилатої ракети з підводного човна у ході військово-морських навчань поблизу Ормузької протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як зазначається, у триденних навчаннях брали участь понад 100 суден.

"На третій день випробувань, підводний човен іранського флоту класу "Гадір" успішно запустив крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

Persian Gulf War Games: Iran Successfully Fires Missile from Submarine for First Time pic.twitter.com/XQipaMvWuy — Fars News Agency (@EnglishFars) February 24, 2019

Нагадаємо, МАГАТЕ заявило про дотримання Іраном умов ядерної угоди. У звіті МАГАТЕ зазначається, що Тегеран дотримується ліміту збагачення урану і його запаси збагаченого урану не перевищують допустимих.

До цього Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет. Глава МЗС Ірану Джавад Зариф заявив, що Іран відповість США в разі посилення антиіранських санкцій в області експорту нафти

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківське та інші галузі, які стосуються економіки.