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Іран здійснив успішний запуск крилатої ракети з підводного човна

Новини » Політика    25.02.2019 - 12:43
Іран здійснив успішний запуск крилатої ракети з підводного човна
Фото: запуск ракети (twitter.comEnglishFars)

У триденних навчаннях брали участь понад 100 суден

Іран здійснив перший запуск крилатої ракети з підводного човна у ході військово-морських навчань поблизу Ормузької протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як зазначається, у триденних навчаннях брали участь понад 100 суден.

"На третій день випробувань, підводний човен іранського флоту класу "Гадір" успішно запустив крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МАГАТЕ заявило про дотримання Іраном умов ядерної угоди. У звіті МАГАТЕ зазначається, що Тегеран дотримується ліміту збагачення урану і його запаси збагаченого урану не перевищують допустимих.

До цього Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет. Глава МЗС Ірану Джавад Зариф заявив, що Іран відповість США в разі посилення антиіранських санкцій в області експорту нафти

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківське та інші галузі, які стосуються економіки.

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