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Іран звинуватили в розробці нових ядерних ракет

Новини » В світі     05.12.2019 - 22:33
Іран звинуватили в розробці нових ядерних ракет
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Іран продовжить розробку ракетної програми

Франція, Німеччина і Великобританія направили в Організацію об'єднаних націй (ООН) лист, у якому повідомили про те, що Іран продовжує розробляти нове покоління балістичних ракет, суперечать прийнятій резолюції ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У листі європейські країни повідомили, що Іран провів випробування нового зразка балістичної ракети середньої дальності "Шахаб-3", здатних нести ядерний боєзаряд.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав лист "брехнею". За його словами, а ракетна програма спрямована виключно на захист і не несе небезпеки для світової спільноти. Він зазначив, що Іран продовжить свою ракетну програму.

"Лист в ООН є відвертою брехнею європейських держав заради того, щоб приховати нездатність виконати власні зобов'язання з ядерної угоді", - повідомив Зариф.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні США заявили, що не виключають агресивних дій з боку Ірану. За словами міністра оборони США Джона Руда, є ознаки того, що Іран може здійснити агресивні дії стосовно Америки на тлі зростаючої напруженості між країнами.

Також повідомлялося, що в листопаді МАГАТЕ заявило про чергове порушення ядерної угоди. Як повідомили в МАГАТЕ, Іран накопичив 131,5 тонни важкої води, що на 1,5 тонни більше допустимого максимуму. Важка вода використовується в роботі ядерного реактора.

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