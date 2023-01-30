Иран обиделся на заявление Подоляка о взрывах. У Кулебы дали Тегерану совет

Тегеран обиделся на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка из-за его реакции на недавние взрывы в Иране и вызвал на разговор украинского поверенного. В Киеве же напомнили, что неоднократно предостерегали Иран от помощи РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.
"Украина не один раз предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией", - заявил Николенко.
Он также добавил, что Украина не знает причины взрывов на иранских объектах.
"Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", - подчеркнул спикер МИД.
По данным западных СМИ, сегодня МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментария советника главы Офиса президента Михаила Подоляка по поводу удара беспилотников по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан
Напомним, РБК-Украина 29 января рассказывало все подробности ночных взрывов, произошедших в Иране.
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