Иран обиделся на заявление Подоляка о взрывах. У Кулебы дали Тегерану совет

Тегеран обиделся на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка из-за его реакции на недавние взрывы в Иране и вызвал на разговор украинского поверенного. В Киеве же напомнили, что неоднократно предостерегали Иран от помощи РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

"Украина не один раз предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией", - заявил Николенко.

Он также добавил, что Украина не знает причины взрывов на иранских объектах.

"Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", - подчеркнул спикер МИД.