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Иран обиделся на Москву и вызвал на ковер российского представителя

Фото: Иран вызвал в МИД представителя России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Ирана вызвало на разговор временного поверенного в делах России и выразило протест. Причиной такого шага стала поддержка Россией заявления с антииранской риторикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское государственное издание IRNA.

Тегеран обиделся на Россию из-за содержания совместного заявления по итогам шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел. В этом заявлении содержался призыв к мирному разрешению конфликта между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами по поводу трех островов в Персидском заливе.

В разговоре с российским дипломатом представители иранского МИД отметили "территориальную целостность страны", подчеркнув необходимость уважения к суверенитету и территориальной целостности, а также отметили, что три острова в Персидском заливе навсегда принадлежат Ирану.

"Правительство Исламской Республики Иран считает любые претензии любой стороны по этому поводу неприемлемыми", - заявили в МИД Ирана.

Отношения России и Ирана

Это уже второй раз за год иранский МИД вызывает на ковер российского представителя из-за заявлений о принадлежности островов в Персидском заливе. Тегеран вызывал российского посла в июле.

Однако такие дипломатические скандалы между Москвой и Тегераном редкость, ведь Иран и РФ считаются союзниками. Более того, Тегеран помогает Москве в войне против Украины.

В частности, иранская сторона предоставляет россиянам свои ударные дроны, которыми оккупанты атакуют украинские города и критическую инфраструктуру. В ответ РФ помогает Ирану с ядерной программой и усилением военной авиации.

В декабре США ввели санкции против компаний и иностранцев, связанных с производством иранских дронов.

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