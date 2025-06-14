Иран назвал переговоры с США "бессмысленными" после ударов Израиля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Иранский представитель Аббас Багаи заявил, что диалог с США потерял смысл из-за последних событий. По его словам, "другая сторона сделала что-то, что делает диалог бессмысленным".

Переговоры между США и Ираном должны были возобновиться в Омане в воскресенье, однако комментарии Багаи ставят под сомнение их проведение. В то же время официальной отмены переговоров не было.

Президент США Дональд Трамп в социальных сетях предупредил Иран заключить соглашение "пока не поздно".

Накануне Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю после беспрецедентной атаки на ядерные объекты страны, что резко обострило конфликт на Ближнем Востоке.

Ситуация грозит перейти в масштабную региональную войну.