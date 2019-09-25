Іран назвав умови прийняття змін у ядерній угоді

Іран готовий дати обіцянку про те, що не буде прагнути до ядерної зброї і готовий прийняти зміни в ядерній угоді, якщо США повернуться до угоди і скасують всі санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це заявив представник іранського уряду Алі Рабії у середу, 25 вересня.

"Якщо санкції закінчаться, і відбудеться повернення до угоди США, тоді буде можливість заявити про вихід з глухого кута, і у президента (Хасана Рухані - ред.) є навіть пропозиція про невеликі зміни в угоді", - повідомив Рабії.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з лідерами США та Ірану Дональдом Трампом і Хасаном Рухані назвала угоду між країнами нереальною.

Також РБК-Україна повідомляло, що під час виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп закликав світові країни посилити економічний тиск на Іран.

До цього прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про необхідність укладення нової угоди з Іраном. За його словами, нова угода необхідно укласти, незважаючи на наявні розбіжності між Тегераном і Вашингтоном.