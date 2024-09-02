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Иран в ближайшее время может начать передачу баллистических ракет России, - Bloomberg

Понедельник 02 сентября 2024 19:38
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Иран в ближайшее время может начать передачу баллистических ракет России, - Bloomberg Фото: Иран в ближайшее время может начать передачу баллистических ракет России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ближайшее время Иран может передать России баллистические ракеты. Этот шаг может вызвать быстрый ответ со стороны союзников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам анонимных источников, Иран предоставил России сотни беспилотников во время полномасштабной войны страны-агрессора против Украины, но "потенциальная передача баллистических ракет будет означать тревожное развитие конфликта".

Источники отказались предоставить оценки типа и объема поставок или точного графика, но один из чиновников отметил, что передача может начаться в течение нескольких дней.

Издание напомнило, что США и другие союзники из НАТО неоднократно предупреждали Тегеран о таком шаге и прилагают дипломатические усилия, чтобы предотвратить его.

Национальный совет безопасности США пока не ответил на просьбу Bloomberg прокомментировать новость. Министерство иностранных дел Ирана и его миссия при ООН также воздержались от комментариев.

Что предшествовало

Напомним, в начале августа агентство Reuters сообщало, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360. В публикации говорилось, что это могут быть поставки сотен единиц таких ракет.

Ранее стало известно, что Иран увеличил производство баллистических ракет и беспилотников после заключения договора с Россией о сотрудничестве.

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